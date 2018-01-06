Министр Рева уехал лечить воспаление легких в Израиль - СМИ
Министр соцполитики Андрей Рева улетел в Израиль на лечение воспаления легких.
Об этом сообщает издание
По данным издания, после праздников министр заболел воспалением легких и лечился в Винницкой городской клинической больницы №2. Но на днях ему стало хуже.
С осложнениями от болезни его повезли лечиться в клинику в Израиль. Получить официальные комментарии от Андрея Ревы или его пресс-службы пока не удалось.
Информацию прокомментировал вице-премьер Павел Розенко: "Я читал это в ФБ. Но прокомментировать не могу. Знаю точно, что он взял отпуск до 12 января. За пару дней до нового года я видел его. Он был вполне здоровым. Поэтому мне, кажется, что это фейк какой-то".
Ранее Андрей Рева занимал должность заместителя мэра Винницы по вопросам медицины и социальной сферы. С апреля 2016 он возглавляет Министерство социальной политики Украины.
Напомним, что ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что летал на медосбследование в Амстердам. Но видели его там на встрече с олигархом Юрием Коломойским.
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06.01.2018 12:50