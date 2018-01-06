В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономии

В частности, государство перестало оплачивать их коммунальные счета.

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокма для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное издание sabq.org.

В частности, принцы собрались во дворце, требуя отменить королевский указ, предусматривающий приостановление оплаты государством счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги - за воду и электричество. Также собравшиеся требовали денежной компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

"Им сообщили о недопустимости их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хокма. Королевской охране было поручено вмешаться, принцы были задержаны и размещены в тюрьме Аль-Хейер в ожидании суда", - говорится в сообщении СМИ .

Ведущий мировой экспортер нефти - Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 млрд риалов.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии задержали владельца крупнейшего банка Иордании.