ВСУ прокомментировали ситуацию с “Грузинским легионом”

“Грузинского легиона" никогда не существовало”.

ВСУ прокомментировали ситуацию с “Грузинским легионом”
Фото: #facebook#.com/GeorgianNationalLegion

В Вооруженных Силах Украины прокомментировали скандал, связанный с иностранными бойцами из "Грузинского легиона", который накануне заявил о выходе из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

”Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало”, - сказано в заявлении ВСУ, опубликованном на странице 54-й ОМБр на Facebook.

В частности, отмечается, что десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, несколько десятков таких военных несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - сказано в заявлении.

Вчера в соцсетях было опубликовано заявление военного подразделения "Грузинский легион", в котором было сказано о выходе из состава 54-й ОМБр.

Напомним, "Грузинский национальный легион" начиная с 24 февраля 2016 года находился в составе Вооруженных сил Украины, легион интегрировался в 25-й батальон "Киевская Русь" 54-й ОМБр (3-я рота). В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.


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