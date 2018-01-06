Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организовали из-за рубежа

Конкретных обвинений иранский посол не озвучил.

Заседание Совета безопасности ООН Фото: UN Photo/Kim Haughton

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа". Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, которое состоялось вчера, 5 декабря, пишет Reuters.

Иранский посол Голамалы Хошроу также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совбеза, призывая к встрече для обсуждения протестов.

"К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал Хошроу.

В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совбеза поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.

Также посол РоSSии в ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют платформой Совета Безопасности, и эта встреча была попыткой использовать нынешнюю иранскую ситуацию для подрыва иранской ядерной сделки, которой противостоит администрация США .

Напомним, 5 января Совет безопасности ООН собрался на первое в этом году заседание, экстренно созванное США в связи с протестами в Иране.

Акции протеста в Иране продолжаются больше недели одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры верховного лидера страны Али Хаменеи.

За время протестов погибли по меньшей мере 20 человек.