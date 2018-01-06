Посол Великобритании рассказал о препятствиях для визовой либерализации с Украиной

Посол Великобритании рассказал о препятствиях для визовой либерализации с Украиной

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Об этом посол рассказала в интервью НВ.

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.

21 декабря посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявляла, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации с возможным существованием коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой - заместительницы главы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ во время спецоперации о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК-экспертизы, которая должна подтвердить наличие близких родственников в Украине, - ред).

"Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - подчеркнула она.

Кроме того, Дюмон заявила, что с началом действия безвиза вырос поток нелегальных мигрантов из Украины во Францию.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организовали из-за рубежаПосол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организовали из-за рубежа
Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол СШАУкраине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол США
Климкин рассказал Габриэлю о ситуации на ДонбассеКлимкин рассказал Габриэлю о ситуации на Донбассе
Посол США: "Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной"Посол США: "Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной"
Жители Донецка рассказали, как в РоSSии воспринимают беженцев из «ДНР»Жители Донецка рассказали, как в РоSSии воспринимают беженцев из «ДНР»
Польский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из УкраиныПольский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из Украины
Польша построит барьер в тысячу километров на границе с Украиной и БеларусьюПольша построит барьер в тысячу километров на границе с Украиной и Беларусью
Начал действовать безвизовый режим между Украиной и ОАЭНачал действовать безвизовый режим между Украиной и ОАЭ
Дуда одобрил забор на границе с УкраинойДуда одобрил забор на границе с Украиной
Сенченко рассказал, кто приказал снайперам стрелять в майдановцев на поражениеСенченко рассказал, кто приказал снайперам стрелять в майдановцев на поражение
Последние новости
Подгружаем последние новости