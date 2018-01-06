В Конгрессе США консультируются с психиатром о состоянии здоровья Трампа
Профессор психиатрии из Йеля рассказала CNN, что она проконсультировала конгрессменов о возможных психические расстройствах президента США.
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Всего к услугам профессора психиатрии обратились 12 конгрессменов: в основном это были представители оппозиционной Демократической партии, но также среди них был и один неназванный республиканец.
В интервью CNN Бенд Ли заявила, что политики были обеспокоены «перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента». Ранее Ли опубликовала книгу под названием «Опасный случай Дональда Трампа», которая включает в себя отзывы 27 психотерапевтов о душевном здоровье президента США.
Заявления Ли — «позорные и нелепые», подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам Сандерс, если бы Трамп не подходил для деятельности на посту президента, то «он бы, вероятно, и не был там, где сейчас находится». Кроме того, если бы Дональд Трамп страдал какиvb-либо психическиvb заболеванияvb, он не смог бы пройти праймериз на выдвижение своей кандидатуры в президенты, отметила пресс-секретарь.
В Американской психиатрической ассоциации (APA) в ответ на просьбу прокомментировать действия Ли сообщили, что они противоречат правилу не оценивать психическое состояние людей без личной диагностики.
Недавно неоднозначную реакцию в обществе вызвало заявление Дональда Трампа в ответ на угрозы, высказанные северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его. И моя кнопка работает!», — написал американский президент на своей странице в Twitter, за что его сравнили с «эпатажным подростком».
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