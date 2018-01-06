Эстонский генерал подтвердил, что на учениях "Запад-2017" РоSSия моделировала войну с НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас считает, что на учениях «Запад-2017» РоSSия моделировала войну с НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете Bild.

«Скажу прямо: на учениях «Запад-2017? РоSSия смоделировала полномасштабное военное нападение против НАТО. Оно не было направлено только против стран Балтии, так как театр учений растянулся от Севера до Черного моря. Масштабы и площадь маневров были намного больше, чем официально заявлено», — сказал он.

В декабре 2017 года Bild со ссылкой на источники в НАТО опубликовал статью, в которой говорилось что главным сценарием роSSийских учений «Запад-2017» стала не антитеррористическая борьба и государственная оборона, а проведение захвата стран Балтии за несколько дней и «шоковая кампания» против стран Западной Европы: Германии, Голландии, Польши , Норвегии, Швеции и Финляндии.