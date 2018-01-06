Власти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башен

Киевские горсовет и горгосадминистрация (КГГА) и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика, 36 и других занимаемых ими помещений в центре столицы в бизнес-центр (БЦ) из двух 27-этажных башен класса «А» на пересечении пр.Победы и Воздухофлотского пр.

О таком проекте достройки БЦ сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства (КИА) Олег Мистюк.

«Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике — ИФ) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса», — пояснил он в интервью агентству « Интерфакс-Украина «.

По его словам, перевод только 26 департаментов КГГА из центра города позволит продать, реконструировать или сдать в аренду порядка 160 тыс. кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева .

«Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком… Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям относительно финансирования достройки здания. Нам не хватает только решения Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн», – отметил О.Мистюк.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, позволяющую им арендовать офисы там, где они сочтут нужным. «Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашем новом здании. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса «А» и эффективно взаимодействовать между собой», – сказал гендиректор КИА.

О.Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная — 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 тыс. кв. м. По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

«Город является одним из лучших заемщиков, Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроя: ведь город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью», – отметил гендиректор КИА.

По его оценкам, в целом город владеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которых значительная часть – социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м потенциально могут быть освобождены.