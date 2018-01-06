Маргвелашвили считает необоснованным уголовное преследование Саакашвили

Георгий Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необоснованным уголовное преследование прокуратурой бывшего президента Михеила Саакашвили

По словам президента Маргвелашвили, все заявление прокуратуры является политическими.

«После начала уголовного преследования бывшего президента Михаила Саакашвили на основании его конституционного права о помиловании заключенных прокуратура сделала и политические заявления, что еще более усугубило подозрения о попытках неверной интерпретации конституционных полномочий президента и создания проблем для конституционного баланса», — цитирует Маргвелашвили Интерфакс-Украина.

Маргвелашвили считает, что с международной точки зрения начало уголовного преследования на основании статьи Конституции порождает много вопросов и «наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии».

«Есть подозрения, что начало преследования по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослаблению института президента», — добавил он.

При этом, президент не намерен делать комментариев по поводу сегодняшнего решения Тбилисского городского суда, согласно которому Саакашвили вынесен приговор о трехлетнем тюремном заключении.


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