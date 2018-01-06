Собчак призвала освободить Олега Сенцова

Видео опубликовано на ютуб-канале кандидата в президенты РФ.

РоSSийская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак потребовала немедленно освободить украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

"Кинорежиссер Олег Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима по делу о создании террористического сообщества. Обвинение основано на показаниях двух свидетелей, которые были арестованы и один из них позже заявил, что дал показания под принуждением", - говорится в заявлении Собчак.

Напомним, в октябре Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.

"С точки зрения международного права Крым украинский. Точка", - сказала она.


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