Беларусь закрыла генконсульство в Одессе

Диппредставительство должно быть закрыто до 23 февраля.

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Беларусь решила временно закрыть Генеральное консульство в Одессе.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном на сайте правительства. "Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)", - указано в документе.

Решение принято в соответствии с указом президента Беларуси от 9 июля 1996 года № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь ".

Министерство иностранных дел республики получило распоряжение принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.

Во второй половине 2017 года отношения между Украиной и Беларусью обострились в связи с задержаниями на территории страны украинских граждан. Речь идет о сыне украинского пограничника Павле Грибе, который позже был вывезен в РФ и арестован; журналисте "Украинского радио" Павле Шаройко; директоре завода в Константировке (Донецкая область) Александре Скибе. В ноябре власти Беларуси заявили о разоблачении "шпионской сети", обвинив в причастности к ней Павла Шаройко.