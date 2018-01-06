Беларусь закрыла генконсульство в Одессе
Диппредставительство должно быть закрыто до 23 февраля.
Беларусь решила временно закрыть Генеральное консульство в Одессе.
Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном на сайте правительства. "Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)", - указано в документе.
Решение принято в соответствии с указом президента Беларуси от 9 июля 1996 года № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь".
Министерство иностранных дел республики получило распоряжение принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.
Во второй половине 2017 года отношения между Украиной и Беларусью обострились в связи с задержаниями на территории страны украинских граждан. Речь идет о сыне украинского пограничника Павле Грибе, который позже был вывезен в РФ и арестован; журналисте "Украинского радио" Павле Шаройко; директоре завода в Константировке (Донецкая область) Александре Скибе. В ноябре власти Беларуси заявили о разоблачении "шпионской сети", обвинив в причастности к ней Павла Шаройко.
Из-за "дела Шаройко" Белоруссия выслала из страны сотрудника украинского посольства. Украина ответила на такие действия зеркально, выслав из Киева белорусского дипломата.
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