За декабрь Сытник получил зарплату свыше 135 тысяч гривен
Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за декабрь 2017 года составила 135 400 гривен.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Украинских новостей, передает
Должностной оклад Сытника составил 78 545 гривен, доплата за выслугу лет – 23 563 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 7 854 гривны, командировочные – 25 777 гривен. После удержания налогов исборов Сытник получил 109 884 гривны.
Ранее сообщалось, что Юрий Луценко уволил прокурора ГПУ, который фигурирует в расследовании НАБУ.
Напомним, что зарплата Сытника за ноябрь составила 136 503 гривны.
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