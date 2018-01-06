За декабрь Сытник получил зарплату свыше 135 тысяч гривен

За декабрь Сытник получил зарплату свыше 135 тысяч гривен

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за декабрь 2017 года составила 135 400 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Украинских новостей, передает Слово и дело.

Должностной оклад Сытника составил 78 545 гривен, доплата за выслугу лет – 23 563 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 7 854 гривны, командировочные – 25 777 гривен. После удержания налогов исборов Сытник получил 109 884 гривны.

Ранее сообщалось, что Юрий Луценко уволил прокурора ГПУ, который фигурирует в расследовании НАБУ.

Напомним, что зарплата Сытника за ноябрь составила 136 503 гривны.




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