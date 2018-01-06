За декабрь Сытник получил зарплату свыше 135 тысяч гривен

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за декабрь 2017 года составила 135 400 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Украинских новостей, передает Слово и дело .

Должностной оклад Сытника составил 78 545 гривен, доплата за выслугу лет – 23 563 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 7 854 гривны, командировочные – 25 777 гривен. После удержания налогов исборов Сытник получил 109 884 гривны.

Ранее сообщалось, что Юрий Луценко уволил прокурора ГПУ, который фигурирует в расследовании НАБУ.

Напомним, что зарплата Сытника за ноябрь составила 136 503 гривны.