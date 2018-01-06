В САП опровергли завершение следствия по делу Мартыненко
Накануне адвокат нардепа заявил, что 200 томов материалов расследования переданы стороне защиты.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко еще не завершено. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Укринформ.
"Расследование еще не завершено", - сказали в пресс-службе ведомства, опровергнув заявление защиты Мартыненко.
Накануне адвокат нардепа Петр Бойко сообщил о том, что САП и НАБУ завершили досудебное расследование уголовного производства против Мартыненко и передали материалы стороне защиты для ознакомления. В деле, по словам адвоката, 200 томов.
Напомним, НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко в апреле и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 млн долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
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