Новый год для "слуг народа": Где проводят зимние каникулы депутаты и чиновники

отдых

В конце декабря депутаты ВР ушли на зимние каникулы. В начале января они планировали встретиться с избирателями, а до 12-го числа - работу в комитетах и фракциях. В стены парламента нардепы вернутся 16 января. Многие народные депутаты и чиновники еще отдыхают в отпусках.

Журналисты решили узнать, где провели свои каникулы некоторые «слуги народов», передает Час Пик.

Глава МВД Арсен Аваков еще в конце прошлого года улетел в Италию, где он любит проводить свой отдых.

Аваков в своем аккаунте в Instagram уже активно делится с подписчиками снимками с отдыха.

Новый год для

Новый год для

 

Новый год для

Новый год для

 

Президент Украины с семьей новогодние праздники встретил на Мальдивах. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов в Facebook.

Напомним, в 2016 Порошенко уже отдыхал на Мальдивских островах. Как рассказывал нардеп Сергей Лещенко, Порошенко тогда улетел чартерным рейсом и провел на вилле пять дней. Аренда виллы на приватном острове обходится порядка 25 тыс. долл. в сутки.

Новый год для

Одна из вилл на приватном острове на Мальдивах, где отдыхал Порошенко

Сам депутат от БПП Сергей Лещенко и его супруга Анастасия Топольская эту новогоднюю ночь провели в Италии. Как сообщила перед поездкой диджей DJ Nastia, она будет работать в Риме и Лондоне, а муж поедет с ней отдыхать. «Я работаю, он танцует», - сказала Топольская. Позже в Facebook она разместила пост, подтверждающий, что супруги отдыхают в Риме.

Жена Антона Гонтарева, старшего сына экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Новый год встретила в Альпах. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она разместила красочную серию снимков на фоне горы Монблан.

Новый год для

Также журналисты разузнали, что депутат Линько отдыхает в Яремче, а Парубий проводит отпуск во Львове.

Пока "слуги народа" весело проводят новогодние каникулы, радостно размещают в сети фотоотчеты и делятся впечатлениями, многим украинцам приходится путешествовать с помощью фотографий и видео в соцсетях...


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