Мэр Рима предстанет перед судом за ложь при кадровых назначениях
Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в мэрии.
Об этом сообщает агентство
Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марры, который до обвинения в коррупции в конце 2016 года считался правой рукой Раджи.
Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марры и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.
Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.
Мэр Рима является представительницей евроскептического движения "5 звезд" и была избрана на свой пост в 2016 году.
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