Мэр Рима предстанет перед судом за ложь при кадровых назначениях

Мэр Рима предстанет перед судом за ложь при кадровых назначениях

Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в мэрии.

Об этом сообщает агентство Ansa.

Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марры, который до обвинения в коррупции в конце 2016 года считался правой рукой Раджи.

Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марры и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.

Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.

Мэр Рима является представительницей евроскептического движения "5 звезд" и была избрана на свой пост в 2016 году.




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