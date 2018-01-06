Мэр Рима предстанет перед судом за ложь при кадровых назначениях

Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в мэрии.

Об этом сообщает агентство Ansa.

Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марры, который до обвинения в коррупции в конце 2016 года считался правой рукой Раджи.

Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марры и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.

Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.

Мэр Рима является представительницей евроскептического движения "5 звезд" и была избрана на свой пост в 2016 году.