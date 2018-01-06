Депутат «Народного Фронта» Игорь Котвицкий задекларировал 15,9 миллионов гривен прибыли

Депутат «Народного Фронта» Игорь Котвицкий задекларировал 15,9 миллионов гривен прибыли

Депутат Верховной Рады Игорь Котвицкий (фракция «Народный фронт») задекларировал 15,9 млн гривен дохода дивидендов от двух компаний.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают «Украинские Новости».

В частности, 14,6 млн гривен доходов депутат указал в качестве дивидендов от компании «Энерджи-актив» (оптовая торговля топливом) и 1,3 млн гривен - от компании «Сахалинское-1» (добыча природного газа).

Кроме того, Котвицкий задекларировал 117,2 тыс. процентного дохода от вклада в «Альфа-банке» (Украина).

Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал квартиру жене за практически 9 млн гривен.

Отец В. Гройсмана Борис задекларировал 630 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.




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