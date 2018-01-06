Депутат «Народного Фронта» Игорь Котвицкий задекларировал 15,9 миллионов гривен прибыли
Депутат Верховной Рады Игорь Котвицкий (фракция «Народный фронт») задекларировал 15,9 млн гривен дохода дивидендов от двух компаний.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают «
В частности, 14,6 млн гривен доходов депутат указал в качестве дивидендов от компании «Энерджи-актив» (оптовая торговля топливом) и 1,3 млн гривен - от компании «Сахалинское-1» (добыча природного газа).
Кроме того, Котвицкий задекларировал 117,2 тыс. процентного дохода от вклада в «Альфа-банке» (Украина).
Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал квартиру жене за практически 9 млн гривен.
Отец В. Гройсмана Борис задекларировал 630 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.
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