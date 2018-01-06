Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста

Конституционный суд Молдовы в пятницу, 5 января, вынес вердикт о временном отстранении президента Игоря Додона с поста из-за его отказа подписать закон о противодействии роSSийской телевизионной политической пропаганде.

Это уже третье временное отстранение президента от должности за последние несколько месяцев, передает « Укринформ ».

Согласно решению инстанции, президентские полномочия по подписанию закона о запрете роSSийской политической пропаганды будет исполнять премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду.

Тремя днями ранее, 2 января, президент Игорь Додон также был временно отстранен от должности из-за отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве под руководством Павла Филипа. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий указ подпишет спикер парламента, который и примет у новых министров и вице-премьеров присягу, после чего полномочия президента будут снова возвращены Игорю Додону. Аналогичное решение будет действовать и по отстранению Додона в связи с отказом подписать закон о противодействии роSSийской пропаганде.

Впервые Додон был временно отстранен от должности в октябре 2017 года, когда он отказался подписать указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзы.