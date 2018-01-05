"Мы не покупаем, мы их строим": депутат от БПП объяснил, откуда в его собственности 63 квартиры

Депутат Черновицкого горсовета, представитель фракции БПП Ромео Скрипа ухитрился за один год обзавеститсь 63 квартирами, новыми земельными участками, 39 объектами недвижимости в Черновцах, шестью машиноместами и двумя нежилыми помещениями. Примечательно, что 32 квартиры он купил за один день.

Об этом сообщил аналитик компании «Стеж за грошима» Михаил Джогола в издании «ЧЕСНО», передает Час Пик.

Сначала депутат стал обладателем 31 квартиры. Их стоимость составила 10,3 млн грн, получается, депутат отдал 5 тыс. 250 грн за 1 м2, в то время, как всем жителям Черновцов известно, что минимальная цена на жилье в городе равна 7 тыс. 876 грн за 1 м2.

Очевидно, что депутату продали квартиры по оптовой цене, делает заключение аналитик.

Журналисты поинтересовались у депутата, зачем ему столько жилья в Черновцах. «Приобрел. Потом реализую. После сдачи дома», - ответил на вопрос журналистов Ромео Скрипа.

«Я вам это все не обязан объяснять», - добавил Скрипа, отвечая на вопрос о стоимости недвижимости и пообещав позже связаться с журналистами и разъяснить ситуацию. Однако после этого депутат на связь так и не вышел. В течение нескольких недель журналисты не смогли поймать Скрипу на телефоне и не получили ответа, обращаясь к нему через соцсети.

Летом 2017 Скрипа за два дня купил еще 48 объектов недвижимости, из них - 32 квартиры. Депутат истратил на покупку около 13,4 млн грн.

По информации журналистов, за 2016 Скрипа приобрел недвижимости на 12,1 млн грн. Цифра очень интересная, если учесть, что доход «слуги народа» - всего-навсего 643 тыс. грн. Супруга Ромео Скрипы стала обладательницей внедорожника BMW X6 за 45 тыс. грн, который реально стоит около 38-46 тыс. долларов.

После обнародования материалов журналистского расследования, депутат решил объяснить, почему в его собственности находятся 63 квартиры. В Facebook он заявил, что с 2003 занимается строительным бизнесом, и вместе с отцом создал рабочие места и платит налоги.

«Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим», - написал в соцсети Скрипа.

Только вот интересно, какую цену заплатит за эти квартиры будущий покупатель...