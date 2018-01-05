Украина добилась возврата застрявших в Сирии моряков

Их прибытие на Родину ожидается в пятницу.

Фото: МЗС / pravda.com.ua

Украинским морякам, с августа 2017 года находившимся на арестованном судне в сирийском порту, отдали паспорта, они сейчас на пути в Украину.

Об этом со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД Василия Кирилича пишет "Украинская правда".

По словам Кирилича, 5 января украинский консул встретил их на ливанской границе. Посольство страны в Ливане оплатило морякам авиабилеты до Украины. Их прибытие в Украину ожидается в пятницу.

Десять моряков находились на судне "Старшина Деров" в порту Тартус. Вернуться они не могли из-за долгов судовладельца, турецкой компании. Морякам при заключении контракта обещали, что они отправятся в Ливан, но оказалось, что судно находится в сирийском порту. У украинцев отобрали документы, чтобы они "сидели на борту и не бродили где-то".

Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым.

Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.