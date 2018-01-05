Решение об экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст, - ГПУ

Экстрадиционная проверка уже началась, но нет специальных нормативов относительно ее продолжительности нет.

Решение об экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст, - ГПУ
Фото: стопкадр youtube

Решения о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет принимать Министерство юстиции после получения выводов экстрадиционной проверки.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в эфире телеканала "112.Украина".

"Согласно Европейской конвенции о выдаче правонарушителей выдача лица происходит при условии совершения ним преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком не менее чем 1 год. Мы сейчас знаем, что статус Саакашвили изменился - он уже осужденный, однако прокуратура города Киева проводит экстрадиционную проверку относительно Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии. С целью проведения этой проверки и выяснения всех обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа в выдаче, Саакашвили будет приглашен в прокуратуру для предоставления соответствующих объяснений", - сказал Лысенко.

По его словам, экстрадиционная проверка уже началась, но нет каких-то специальных нормативов относительно ее продолжительности.

"Саакашвили пока не прибыл в киевскую прокуратуру, его приглашают. На данный момент продолжается процесс согласования даты со стороной защиты", - добавил спикер Генпрокуратуры.

По его словам, в рамках проверки прокуратура направила запросы в другие органы государственной власти, а выводы, составленные по ее результатам, будут предоставлены в Минюст для принятия окончательного решения.

Напомним, в пятницу, 5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью. Речь идет о помиловании в ноябре 2008 года осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани экс-чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ).

Саакашвили назвал решение суда незаконным и "противоречащим здравому смыслу".


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