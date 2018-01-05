НАБУ завершило расследование в отношении экс-руководителя ГПЗКУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направили обвинительный акт в суд по делу об коррупционных преступлениях бывшего руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. 4 января 2018 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

"Экс-чиновник ПАО "ГПЗКУ" в течение июля-октября 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования. За данную "услугу" он планировал получить неправомерную выгоду в размере более 660 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ пришли к заключению, что таким образом государственной компании нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

"В случае признания виновности лица в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в НАБУ.

Детективы НАБУ начали расследование уголовного производства по вышеуказанным фактам в июле 2016 года.

Напомним, в октябре 2017 года в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ГП "Красный земледелец" на сумму более 48,5 млн гривен.