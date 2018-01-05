США и Южная Корея договорились отказаться от учений на срок проведения Олимпиады
Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора 4 января договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
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Лидеры также условились, что "продолжат оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторят ошибок прошлого". США и Южная Корея намерены сосредоточиться на обеспечении безопасности зимней Олимпиады.
С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. После очередных испытаний 29 ноября 2017 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что страна завершила создание ядерных сил.
В декабре Сеул попросил Вашингтон перенести ежегодные совместные маневры Foal Eagle и Key Resolve на время зимних Олимпийских игр.
В своем новогоднем выступлении Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в соревнованиях. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.
В Олимпийском оргкомитете подчеркнули, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.
3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по специальной линии связи, которая впервые за почти два года была открыта в демилитаризованной зоне на границе двух стран.
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года.
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