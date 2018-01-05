Минюст США открыл начало расследование против фонда Клинтон

Минюст США открыл начало расследование против фонда Клинтон

Министерство юстиции США приступило к новому расследованию, в ходе которого планируется установить, участвовал ли фонд семьи Клинтон в каких-либо политических или других незаконных действиях, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря.

Об этом пишет The Hill.

Сообщается, что расследование проводят сотрудники ФБР из штата Арканзас, где был основан фонд. Они опросили в прошлом месяце по меньшей мере одного свидетеля.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в ближайшие недели ожидается "дополнительная деятельность".

В ноябре сообщалось, что генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил старшим федеральным прокурорам изучить "некоторые вопросы", включая предполагаемые незаконные сделки, связанные с фондом семьи Клинтон.




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