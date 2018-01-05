Минюст США открыл начало расследование против фонда Клинтон

Министерство юстиции США приступило к новому расследованию, в ходе которого планируется установить, участвовал ли фонд семьи Клинтон в каких-либо политических или других незаконных действиях, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря.

Об этом пишет The Hill .

Сообщается, что расследование проводят сотрудники ФБР из штата Арканзас, где был основан фонд. Они опросили в прошлом месяце по меньшей мере одного свидетеля.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в ближайшие недели ожидается "дополнительная деятельность".

В ноябре сообщалось, что генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил старшим федеральным прокурорам изучить "некоторые вопросы", включая предполагаемые незаконные сделки, связанные с фондом семьи Клинтон.