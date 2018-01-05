Минюст США открыл начало расследование против фонда Клинтон
Министерство юстиции США приступило к новому расследованию, в ходе которого планируется установить, участвовал ли фонд семьи Клинтон в каких-либо политических или других незаконных действиях, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря.
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Сообщается, что расследование проводят сотрудники ФБР из штата Арканзас, где был основан фонд. Они опросили в прошлом месяце по меньшей мере одного свидетеля.
По словам сотрудников правоохранительных органов, в ближайшие недели ожидается "дополнительная деятельность".
В ноябре сообщалось, что генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил старшим федеральным прокурорам изучить "некоторые вопросы", включая предполагаемые незаконные сделки, связанные с фондом семьи Клинтон.
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Политика
05.01.2018 10:21