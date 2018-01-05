Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой

алкоголь

Новогодние праздники еще не отгремели, а ряды боевиков на Донбассе существенно поредели. И это совсем не говорит о том, что «бравые и смелые» погибают на передовой. Многие отправились на тот свет, отравившись некачественным алкоголем или от руки сослуживцев, которые в компании «с зеленым змием», хватаются за оружие.

Как сообщил в Facebook блогер Алексей Чибисов, на ликеро-водочном заводе в оккупированном Донецке часто вместо «натурпродукта» в бутылки попадает технический спирт, со «всеми вытекающими» от этого последствиями, передает Час Пик.

Блогер сообщил, что после празднования Нового года, в морге донецких больниц прибавилось работы, так как туда «повалили» вояки, «хорошо» отметившие праздник. Большая часть из них скончалась после употребления «элитного» алкоголя местного разлива.

А руководит предприятием в Донецке, которое производит «оружие массового поражения», жена главаря «ДНР» Александра Захарченко. Кстати, алкоголь, произведенный в «ДНР», экспортируют в «братскую ЛНР» и РоSSию.

Как рассказал блогер, сначала Захарченко «подарил» жене, Наталье Гладковой, отжатые спортклубы Донецка, потом поставил «наблюдать» за роSSийской гуманитаркой, которая вместо того, чтобы сразу попасть в руки людей, оказывалась на полках "Первого республиканского" супермаркета.

А в 2016 году женщине «попал в руки» отжатый ликеро-водочный завод «Олимп» и табачная фабрика. Чудесным образом, в отличие от многих донецких предприятий, производство по изготовлению «целительного» напитка никто не трогал и не разрушал. «Серьезный» бизнес процветает, ибо без водки «русский мир» в умах защитников «республики» долго не продержится.

Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков

Власть «ДНР» наладила поставки алкоголя «местного разлива» и в соседнюю «ЛНР», куда во времена правления Плотницкого его поставки были запрещены. Там рынок был заполонен продукцией завода «Луга-Нова», который был под контролем Плотницкого. В свою очередь, Захарченко запретил продукцию «ЛНР» на «своей» территории.

Теперь изготовление водки и сигарет поставлено в «ДНР» на поток. Из сырья, завезенного из РоSSии, выпускают сомнительный продукт, который продают на территории «республики». Но в РоSSию на реализацию отправляют другую по качеству водку, не желая ввязываться в «большие проблемы».

Видимо, «своих» травить можно и даже прибыльно. Именно водку с предприятий Гладковой массово «откушали» роSSийские военные и местные вояки в новогоднюю ночь. Есть информация о 41 умершем.

Статистика погибших на полях сражений с «зеленым змием» смело может конкурировать с потерями на передовой.

Кстати, сами сепаратисты, проживающие на территории «ДНР», часто высмеивают как самого Захарченко, так и его пропагандистов. Сепаратист Константин Долгов открыто обвинил во лжи главаря «ДНР», заявившего о начале выпуска в «республике» автобусов.

А сторонник «русского мира» Евгений Тинянский высмеял «бравого вояку» кремлевского пропагандиста Захара Прилепина.

Да и сами жители оккупированного Донецка частенько не довольны ситуацией в «ДНР», своей жизнью и бравадой властей. Возмущенные высказывания появлялись в сети, как сразу после прихода «русского мира», так и сегодня.


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