На депутата Дейдея и его жену подали в суд
Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от «Народного фронта» Евгения Дейдея вернуть задолженность.
Соответствующая информация обнародована сайте Государственной судебной администрации Украины, передает 5 января
Кроме Евгения Дейдея, ответчиком по делу является и его жена Инга.
Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от «Народного фронта» Евгения Дейдея вернуть задолженность.
Соответствующая информация обнародована сайте Государственной судебной администрации Украины. Кроме Евгения Дейдея, ответчиком по делу является и его жена Инга. Иск подан 23 октября 2017, однако производство пока не открыто.
Именно Игоря Линчевского Евгений Дейдея указал как лицо, у которого одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила депутата в незаконном обогащении на 5 млн гривен.
За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то время, в их семье появилось имущества на 6 млн гривен. В 2016 г. Дейдей приобрел два элитных внедорожника, стоимость которых более 3 миллионов гривен. И оба записаны на его жену.
Также жена нардепа имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе. Журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров, расположенную в элитном районе.
Стоит добавить, что Игорь Линчевский - член партии «Народный фронт», как и Евгений Дейдей.
Напомним, в июле 2017 года Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя "Народного фронта" Евгения Дейдея. "За" проголосовали лишь 192 народных депутата. Приблизительно в то же время генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило факты незаконного обогащения народным депутатом Украины от "Народного фронта" Евгением Дейдеем на сумму около 6 млн гривен.
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