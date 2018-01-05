Минздрав отказался лицензировать народных целителей

Все ранее выданные разрешение создают потенциальную опасность для больных.

??Минздрав отказался лицензировать народных целителей
Фото: volynnews.com

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект закона об отмене спецразрешений на занятие народной медициной (целительство).

Пресс-служба Минздрава сообщила, что согласно законодательству целитель должен предоставлять обоснованный метод лечения, который он хочет применять. Но подавляющее большинство этих методов основаны на идеях, которые противоречат современной научной картине мира и медицинской науке.

"Для проверки методов альтернативной медицины, которые бы гарантировали их безопасность и действенность, необходимо проводить научные и клинические исследования по принятым методикам. Такие исследования обычно длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов. Ни один из методов народной медицины никак нельзя проверить "на месте" в момент обращения целителя за разрешением. Существующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет Минздраву выдать ни одному из них разрешительные документы, поскольку невозможно гарантировать безопасность используемых ими методов для пациентов. Все ранее выданные разрешения на занятие целительством создают потенциальную опасность для граждан Украины, поскольку такие разрешения никоим образом не гарантируют безопасность пациентов при их обращении к целителям", - сообщило министерство.

Минздрав настаивает, что народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а значит их безопасность и эффективность никогда и никем не проверялась в условиях строгих научных экспериментов.


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