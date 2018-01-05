WSJ: предоставленное Украине aмериканское оружие не должно оказаться в руках боевиков

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ.

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Планы США передать оружие Украине разозлили РоSSию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но беспокойство американской стороны вызывает также возможность того, что такое оружие как ПТРК "Джавелин" (Javelin) попадет в руки врага.

Об этом написала американская газета The Wall Street Journal, передает "Голос Америки".

"Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться в случае наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оно не было использовано для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что данные опасения представителей США не беспочвенны, поскольку подобные инциденты не являются исключением и уже происходили в прошлом в Грузии, Сирии и самой Украине.

Так американское оборудование после агрессии РФ против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных роSSийских базах, а некоторые части можно было приобрести на "черном" рынке в Тбилиси. Также некоторое вооружение восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, впоследствии оказалось в руках "ИГИЛ".

В Украине же одна из переданных США в 2014 году ВСУ радарных систем для выявления расположения вражеской артиллерии, размещенная неподалеку Дебальцево, попала в руки сепаратистов и поддерживающих их россиян, однако представитель ВСУ уведомил американскую сторону, что части радарной системы перед отступлением войск были уничтожены.

"Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его впоследствии против украинских танков. Даже одно роSSийское официальное лицо дало понять, что американская политика разумна, потому что сепаратисты или россияне могли бы потом перепродать его в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против американской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины", - говорится в заметке.

Напомним, 20 декабря 2017 года The Washington Post сообщил, что Администрация президента США одобрила продажу Украине летального оружия на сумму $41,5 млн. Газета писала, что Украине предоставят самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующие детали и аксессуары.

Через несколько дней американские СМИ сообщили, что общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние этого оружия не будет значительным".