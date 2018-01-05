WSJ: предоставленное Украине aмериканское оружие не должно оказаться в руках боевиков

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ.

WSJ: предоставленное Украине aмериканское оружие не должно оказаться в руках боевиков
Фото: wikimedia.org

Планы США передать оружие Украине разозлили РоSSию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но беспокойство американской стороны вызывает также возможность того, что такое оружие как ПТРК "Джавелин" (Javelin) попадет в руки врага.

Об этом написала американская газета The Wall Street Journal, передает "Голос Америки".

"Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться в случае наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оно не было использовано для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что данные опасения представителей США не беспочвенны, поскольку подобные инциденты не являются исключением и уже происходили в прошлом в Грузии, Сирии и самой Украине.

Так американское оборудование после агрессии РФ против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных роSSийских базах, а некоторые части можно было приобрести на "черном" рынке в Тбилиси. Также некоторое вооружение восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, впоследствии оказалось в руках "ИГИЛ".

В Украине же одна из переданных США в 2014 году ВСУ радарных систем для выявления расположения вражеской артиллерии, размещенная неподалеку Дебальцево, попала в руки сепаратистов и поддерживающих их россиян, однако представитель ВСУ уведомил американскую сторону, что части радарной системы перед отступлением войск были уничтожены.

"Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его впоследствии против украинских танков. Даже одно роSSийское официальное лицо дало понять, что американская политика разумна, потому что сепаратисты или россияне могли бы потом перепродать его в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против американской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины", - говорится в заметке.

Напомним, 20 декабря 2017 года The Washington Post сообщил, что Администрация президента США одобрила продажу Украине летального оружия на сумму $41,5 млн. Газета писала, что Украине предоставят самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующие детали и аксессуары.

Через несколько дней американские СМИ сообщили, что общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние этого оружия не будет значительным".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
Блок рекламы


Похожие новости
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол СШАУкраине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол США
В Украине сняли арест со счетов замминистра времен ЯнуковичаВ Украине сняли арест со счетов замминистра времен Януковича
Порошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие из СШАПорошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие из США
Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)
Решение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington PostРешение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington Post
В Украине начался очередной этап е-декларированияВ Украине начался очередной этап е-декларирования
Индия подарила Украине 130 тыс. доз сыворотокИндия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток
С 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образованиеС 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образование
Журналисты составили список главных событий 2017 года в УкраинеЖурналисты составили список главных событий 2017 года в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости