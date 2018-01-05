Сеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 января

Это будет первая подобная встреча с 2015 года.

Фото: chinaconfidential.blogspot.com

Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9 января прямые переговоры на высоком уровне.

Об этом сообщило министерство объединения Южной Кореи в пятницу, 5 января, передает Deutsche Welle.

Это будет первая подобная встреча с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей.

По словам представителя южнокорейского министерства объединения, участники переговоров обсудят участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также текущую обстановку на Корейском полуострове.

Напомним, за последние два дня Сеул и Пхеньян несколько раз общались по линии спецсвязи. 1 января лидер Северной Кореи Ким Чем Ын, выступая с новогодним поздравлением, заявил о желании КНДР участвовать в Играх в Пхёнчхане и о готовности начать переговоры с Сеулом.