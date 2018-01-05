Сеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 января
Это будет первая подобная встреча с 2015 года.
Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9 января прямые переговоры на высоком уровне.
Об этом сообщило министерство объединения Южной Кореи в пятницу, 5 января, передает Deutsche Welle.
Это будет первая подобная встреча с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей.
По словам представителя южнокорейского министерства объединения, участники переговоров обсудят участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также текущую обстановку на Корейском полуострове.
Напомним, за последние два дня Сеул и Пхеньян несколько раз общались по линии спецсвязи. 1 января лидер Северной Кореи Ким Чем Ын, выступая с новогодним поздравлением, заявил о желании КНДР участвовать в Играх в Пхёнчхане и о готовности начать переговоры с Сеулом.
Ранее идею межкорейских переговоров поддержал президент США Дональд Трамп. А министерство обороны США объявило о переносе совместных военных учений с Южной Кореей - они пройдут по окончании зимней Олимпиады и Паралимпиады.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.01.2018 05:46