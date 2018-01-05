Розенблат подал на Сытника в суд за привлечение к расследованиям ФБР

Народный депутат Украины Борислав Розенблат подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправными действия председателя НАБУ Артема Сытника о привлечении сотрудников ФБР (США) к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины без предварительного заключения международного договора.

Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН .

В постановлении суда отмечается, что Розенблат в своем иске поставил два требования. Первое — признать противоправными действия председателя НАБУ по привлечению ФБР к оперативно-розыскной деятельности в Украине без соответствующего международного договора.

Второе — признать противоправной бездеятельность СБУ относительно непроведения контроля за обеспечением охраны государственной тайны НАБУ, а именно разглашения информации с грифом «государственная тайна» работниками ФБР без соответствующего международного договора.

По его мнению, действия и бездействие НАБУ и СБУ «ставят под угрозу национальную безопасность, а истец, как народный депутат, является одним из субъектов, который обеспечивает национальную безопасность и формирует основы обеспечения национальной безопасности, в частности, в правоохранительной и антикоррупционной сферах, то считает, что его права и интересы нарушены».

Согласно постановлению, Окружной адмисуд Киева принял к рассмотрению иск народного депутата Борислава Розенблата и назначил подготовительное заседание на 14:30 6 февраля 2018 года.

Стоит отметить, что во время подготовительного заседания суд рассмотрит вопрос о привлечении к делу третьим лицом без самостоятельных требований Генеральную прокуратуру Украины.