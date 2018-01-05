НАТО впервые в истории утвердило официальный гимн

Он написан еще в 1989 году к сороковой годовщине Альянса.

Североатлантический Альянс впервые в истории утвердил официальный гимн, сообщает пресс-центр НАТО.

Сочиненный к сороковой годовщине Альянса в 1989 году, гимн НАТО был написан капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра. С тех пор он звучал на многих мероприятиях НАТО, включая самую последнюю встречу глав государств и правительств союзных государств в мае 2017 года.

Отмечается, также, что первые попытки написать гимн были еще в 1950-х, к десятилетию организации.

Гимн не содержит слов и, по информации пресс-службы НАТО, исполняется на 20 инструментах, в числе которых флейта, гобой, кларнеты, саксофоны, трубы, тромбоны и другие.

Напомним, в ноябре у Италии появился официальный государственный гимн, текст которого был написан в 1847 году Гоффредо Мамели. Фактически Братья итальянцы" были гимном Италии с 1946 года.