НАТО впервые в истории утвердило официальный гимн
Он написан еще в 1989 году к сороковой годовщине Альянса.
Североатлантический Альянс впервые в истории утвердил официальный гимн, сообщает пресс-центр НАТО.
Сочиненный к сороковой годовщине Альянса в 1989 году, гимн НАТО был написан капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра. С тех пор он звучал на многих мероприятиях НАТО, включая самую последнюю встречу глав государств и правительств союзных государств в мае 2017 года.
Отмечается, также, что первые попытки написать гимн были еще в 1950-х, к десятилетию организации.
Гимн не содержит слов и, по информации пресс-службы НАТО, исполняется на 20 инструментах, в числе которых флейта, гобой, кларнеты, саксофоны, трубы, тромбоны и другие.
Напомним, в ноябре у Италии появился официальный государственный гимн, текст которого был написан в 1847 году Гоффредо Мамели. Фактически Братья итальянцы" были гимном Италии с 1946 года.
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05.01.2018 03:04