Во Львовской области на взятке поймали заместителя мэра
Во Львовской области на преступной схеме "дополнительного заработка" погорел заместитель главы одного из горсоветов области.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Как оказалось, заместитель мэра требовал денежное вознаграждение за помощь в установке и деятельности двух пунктов обмена валюты.
"Сегодня, четвертого января оперативники задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли одну тысячу долларов, полученную в качестве взятки", - сообщает полиция.
Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы признан виновным в получении неправомерной выгоды.
Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.
Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.
Взятка предназначалась для избежания административной ответственности указанным сотрудником-иностранцем
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