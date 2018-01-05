Во Львовской области на взятке поймали заместителя мэра

Во Львовской области на преступной схеме "дополнительного заработка" погорел заместитель главы одного из горсоветов области.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как оказалось, заместитель мэра требовал денежное вознаграждение за помощь в установке и деятельности двух пунктов обмена валюты.

"Сегодня, четвертого января оперативники задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли одну тысячу долларов, полученную в качестве взятки", - сообщает полиция.



Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.

Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.

Взятка предназначалась для избежания административной ответственности указанным сотрудником-иностранцем