Во Львовской области на взятке поймали заместителя мэра

Во Львовской области на взятке поймали заместителя мэра

Во Львовской области на преступной схеме "дополнительного заработка" погорел заместитель главы одного из горсоветов области.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как оказалось, заместитель мэра требовал денежное вознаграждение за помощь в установке и деятельности двух пунктов обмена валюты.

"Сегодня, четвертого января оперативники задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли одну тысячу долларов, полученную в качестве взятки", - сообщает полиция.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Бывший работник миграционной службы признан виновным в неоднократном получении от предпринимателя взяток в Киевском районе Одессы.

Чиновник ежемесячно получал от владельца фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности, а точнее за неналожение штрафа за нарушение порядка трудоустройства на предприятии гражданина другой страны без необходимых документов.

Взятка предназначалась для избежания административной ответственности указанным сотрудником-иностранцем




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