В Латвии сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой
Исключение составят лишь сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ.
Президент Латвии Раймондс Вейонис в четверг, 4 января, подписал закон о статусе участника Второй мировой войны. Согласно документу, такой статус не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР и Латвийской ССР, передает Немецкая волна.
Отиечается, что исключение составят лишь сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ.
Участниками Второй мировой не будут признаны также члены Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности "третьего рейха", а также лица, осужденные за преступления против человечества.
Кроме того, закон распространяется только на граждан Латвии, являвшихся таковыми на 17 июня 1940 года, когда в страну вошла Красная армия и Латвия была оккупирована СССР, - и постоянных жителей республики, легально въехавших в нее до этой даты.
Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак. Органы самоуправления смогут выделять им пособия и льготы.
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05.01.2018 03:00