Расследование дела против экс-нардепа Мартыненко завершено
По словам адвоката, в деле 200 томов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Об этом сообщил его адвокат Петр Бойко.
По его словам, в четверг объявили об окончании досудебного расследования. Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления.
В деле, по словам адвоката, 200 томов. Он сообщил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.
Напомним, НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко в апреле и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 млн долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
САП просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 млн гривен. Однако суд решил отпустить экс-нардепа на поруки, ограничив его передвижение Киевом и областью.
В августе суд смягчил Мартыненко меру пресечения, разрешив выезжать за пределы Киевской области. В начале декабря суд разрешил Мартыненко выезжать за границу.
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