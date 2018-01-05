Украинцам выдают загранпаспорта, заказанные еще в сентябре
Государственное предприятие "Документ" уверяет, что сроки изготовления загранпаспортов уменьшаются, при этом сообщает, что сейчас осуществляется выдача срочных документов за 16 ноября и регламентных еще за 29 сентября.
Об этом говорится в ответе предприятия на запрос корреспондента
Задержки с изготовлением документов объясняют большим спросом: срочные паспорта изготавливались до пяти недель, регламентные – до трех месяцев.
"На сегодня постепенно эти сроки уменьшаются. Сейчас осуществляется выдача загранпаспортов: срочные (7 рабочих дней) – за 16 ноября; регламентные (20 рабочих дней) – за 29 сентября", – говорится в ответе.
Отмечается, что эти даты являются объективными для Киева и могут незначительно отличаться в зависимости от региона доставки.
Подчеркнем, что полиграфический комбинат "Украина", который занимется печатью паспортов, оперативно ситуацию не прокомментировал. Более того, в приемной "Украины" посоветовали обратиться за комментарием к Государственной миграционной службе. Однако в ГМСУ от комментариев также отказались.
Напомним, на полиграфическом комбинате "Украина" в очереди на печать стоит около 600 тысяч биометрических паспортов.
Всего в государственном предприятии "Документ" отпечатали более 1 миллиона биометрических загранпаспортов. Все задержки с выдачей документов зависят от огромной очереди на печать.
По словам пресс-секретаря "Документа" Владимира Полищука, вопрос технический изготовления биометрических паспортов лежит на полиграфкомбинате "Украина".
В январе компания установит новое оборудование, также потребуется время на его наладку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.01.2018 02:58
05.01.2018 02:59