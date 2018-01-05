Украинцам выдают загранпаспорта, заказанные еще в сентябре

Украинцам выдают загранпаспорта, заказанные еще в сентябре

Государственное предприятие "Документ" уверяет, что сроки изготовления загранпаспортов уменьшаются, при этом сообщает, что сейчас осуществляется выдача срочных документов за 16 ноября и регламентных еще за 29 сентября.

Об этом говорится в ответе предприятия на запрос корреспондента 112.ua касательно готовности паспортов, заказанных еще в октябре.

Задержки с изготовлением документов объясняют большим спросом: срочные паспорта изготавливались до пяти недель, регламентные – до трех месяцев.

"На сегодня постепенно эти сроки уменьшаются. Сейчас осуществляется выдача загранпаспортов: срочные (7 рабочих дней) – за 16 ноября; регламентные (20 рабочих дней) – за 29 сентября", – говорится в ответе.

Отмечается, что эти даты являются объективными для Киева и могут незначительно отличаться в зависимости от региона доставки.

Подчеркнем, что полиграфический комбинат "Украина", который занимется печатью паспортов, оперативно ситуацию не прокомментировал. Более того, в приемной "Украины" посоветовали обратиться за комментарием к Государственной миграционной службе. Однако в ГМСУ от комментариев также отказались.

Напомним, на полиграфическом комбинате "Украина" в очереди на печать стоит около 600 тысяч биометрических паспортов.

Всего в государственном предприятии "Документ" отпечатали более 1 миллиона биометрических загранпаспортов. Все задержки с выдачей документов зависят от огромной очереди на печать.

По словам пресс-секретаря "Документа" Владимира Полищука, вопрос технический изготовления биометрических паспортов лежит на полиграфкомбинате "Украина".

В январе компания установит новое оборудование, также потребуется время на его наладку.




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