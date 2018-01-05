Премьеры Венгрии и Польши: наша миграционная политика не изменится

Польша и Венгрия будут и в дальнейшем придерживаться своей позиции относительно миграционной политики, не признавая квотного принципа распределения мигрантов в ЕС .

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Для Моравецкого это был первый двусторонний зарубежный визит с момента назначения на должность.

"Мы полностью согласны с венгерским подходом к миграции и беженцам. Мы сохраняем свою позицию неизменной в течение двух лет. Суверенные государства должны иметь право решать, кого они принимают, а кого не принимают", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что страны Центральной Европы прилагают много усилий, чтобы облегчить напряженность на восточном фланге Европейского Союза.

"Война РоSSии с Украиной продолжается. Мы заметно способствуем уменьшению напряженности в миграционной сфере", - отметил премьер.

Орбан в свою очередь заявил, что миграционная политика ЕС не только не работает, но она потерпела неудачу, сообщает " Польское радио ".

"С венгерской точки зрения миграция должна быть остановлена, а мигрантов больше невозможно принимать здесь, следует помочь на местах, там, где это нужно," - сказал Орбан.

Орбан отметил, что 2018 год станет годом обсуждений и споров по вопросам миграции. Он добавил, что это будет время, когда некоторые страны ЕС хотят "навязать решения этой проблемы, которого мы не хотим".

Напомним, Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство планирует следующие три месяца вести переговоры со странами блока в связи с началом санкционной процедуры ЕС .

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС .

В то же время, премьерПольши заявил, что Варшава попытается объяснить своим европейским партнерам, почему реформы системы правосудия являются необходимыми. По словам главы секретариата Моравецкого, вероятнее всего, что премьер проведет дипломатический тур по странам ЕС . Сообщается, что в среду, 3 января, он планирует совершить поездку в Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что Орбан уже заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС , направленные на прекращение права голоса Польши в Евросоюзе . Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши из-за нарушения верховенства права.

Ранее сообщалось, что правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку. В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров.