За сутки в АТО погиб один военный (обновлено)
Враг активизировал воздушную разведку.
За минувшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, говорится в утренней сводке штаба АТО. Все обстрелы были зафиксированы до 15.30.
На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного. Украинские военные огонь в ответ не открывали.
За прошедшие сутки враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.
Обновление 12:42. Кодымская райадминистрация сообщила, что потери вчера все же были. Житель Одесской области Александр Чегурко, который был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде, погиб 3 января. Обстоятельства гибели военнослужащего неизвестны.
Родился он 16 июля 1987 года в селе Шершенцы Кодымского района.
Напомним, во вторник боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.01.2018 13:23