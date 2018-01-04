За сутки в АТО погиб один военный (обновлено)

Враг активизировал воздушную разведку.

Фото: Макс Левін

За минувшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, говорится в утренней сводке штаба АТО. Все обстрелы были зафиксированы до 15.30.

На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

За прошедшие сутки враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Обновление 12:42. Кодымская райадминистрация сообщила, что потери вчера все же были. Житель Одесской области Александр Чегурко, который был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде, погиб 3 января. Обстоятельства гибели военнослужащего неизвестны.

Родился он 16 июля 1987 года в селе Шершенцы Кодымского района.

Напомним, во вторник боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.