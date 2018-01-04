Харьковские правоохранители решили посчитать взятку прямо на асфальте (ФОТО)

В Харькове правоохранители считали взятку прямо на асфальте, разложив купюры на дороге.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Юрий Иващенко, обнародовавший фотографию процедуры.

"ГПУ рапортует о поимке очередного взяточника. В принципе дело хорошее, если это так на самом деле. А вот зачем раскладывать деньги посреди улицы .....на асфальте? Это по идее должно подчеркнуть личность взяточника или тупость лица проводящего следственное действие. Ветер резкий вам в помощь с ливнем!!! Все купюры не словите!!!!" - написал адвокат.

По данным ГПУ , на взятке в 250 тысяч гривен разоблачили и задержали главного госинспектора управления аудита фискальной службы Украины в Харьковской области. Он требовал взятку от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, Служба безопасности Украины в Черниговской области задержала депутата одного из городских советов по подозрению в получении 6,5 тысяч гривен взятки.

