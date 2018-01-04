Харьковские правоохранители решили посчитать взятку прямо на асфальте (ФОТО)
В Харькове правоохранители считали взятку прямо на асфальте, разложив купюры на дороге.
Об этом в
"ГПУ рапортует о поимке очередного взяточника. В принципе дело хорошее, если это так на самом деле. А вот зачем раскладывать деньги посреди улицы .....на асфальте? Это по идее должно подчеркнуть личность взяточника или тупость лица проводящего следственное действие. Ветер резкий вам в помощь с ливнем!!! Все купюры не словите!!!!" - написал адвокат.
По данным
Напомним, ранее сообщалось, Служба безопасности Украины в Черниговской области задержала депутата одного из городских советов по подозрению в получении 6,5 тысяч гривен взятки.
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