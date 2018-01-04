Из Латвии выдворили супругов-журналистов из РоSSии

Мужчину задержали 2 января, женщину - 4 января.

Из Латвии за несколько последних дней выдворили двух роSSийских журналистов - работающего на ТВЦ Анатолия Курлаева и его супругу из ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Курлаев был задержан в Риге 2 января.

"Сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству", - заявил россиянин в интервью местному радио Baltkom.

4 января была задержана и Курлаева.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка. Ей дали сутки, чтобы уехать.


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