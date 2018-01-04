Кабмин предложил штрафовать за незаконное использование символики Нацполиции
Сумма штрафа может составить до 85 тыс. гривен.
Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести штраф до 85 тыс. гривен за незаконное использование символики Национальной полиции.
Об этом говорится в законопроекте №7474, зарегистрированном в Раде 29 декабря 2017 года.
В частности, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей под номером 184-3.
Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции или незаконное использование на транспортном средстве наименования Нацполиции, в том числе на иностранном языке, будет наказываться штрафом от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен).
Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и физлицами - предпринимателями, а также общественными объединениями наименования и символики Нацполиции на одежде, зданиях, бланках документов наказывается штрафом от 2 до 3 тыс. минимумов (34-51 тыс. гривен).
Вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года, будут наказываться штрафом от 51 до 68 тыс. гривен для физлиц и от 68 до 85 тыс. гривен - для должностных лиц и физлиц-предпринимателей.
Признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.
Напомним, в декабре в Запорожской области задержали преступную группировку из девяти человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей.
В мае 2017 года Министерство внутренних дел и Министерство юстиции договорились запретить использование слова "полиция" в названиях общественных организаций и коммунальных предприятий.
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