Президент Франции объявил о начале борьбы с фейковыми новостями

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен укреплять юридические методы защиты демократической жизни страны от фейковых новостей.

Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24, передает Интерфакс-Украина .

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", - отметил Макрон.

"Платформы (социальных сетей) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью, что касается всего спонсоризованого содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует, но также, чтобы ограничить суммы, выделяемые на такое содержание", - сказал французский президент.

Он объявил о подготовке закона, направленного против фейковых новостей. Макрон сообщил, что вскоре будет представлен проект закона для борьбы против фиктивных новостей в интернете, особенно в избирательный период.

Как известно, Facebook принял решение обязать пользователей раскрывать данные о заказчиках политической рекламы, публикуемой в соцсети.