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2018-01-04
Нацгвардия задержала боевика "ДНР"
Житель Донецка передан Угледарскому отделению полиции.
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Бойцы Национальной гвардии задержали боевика, который воевал на стороне "ДНР", сообщается в фейсбуке МВД.
Это гражданин У. 1985 года рождения, житель Донецка.
Подозреваемый задержан и передан Угледарскому отделению полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК (участие в незаконных вооруженных формированиях).
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