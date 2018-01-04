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Нацгвардия задержала боевика "ДНР" Житель Донецка передан Угледарскому отделению полиции. Архив Бойцы Национальной гвардии задержали боевика, который воевал на стороне "ДНР", сообщается в фейсбуке МВД . Это гражданин У. 1985 года рождения, житель Донецка. Подозреваемый задержан и передан Угледарскому отделению полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК (участие в незаконных вооруженных формированиях).

LB.ua

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