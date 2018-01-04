В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь палестинским беженцам

Администрация США не информировала руководство Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам о любых изменениях, касающихся финансирования этой организации.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь агентства Крис Ганнесс, сообщает Центр новостей ООН.

О возможном прекращении выплат Ближневосточному агентству в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста, заявила посол США при ООН Никки Хейли. Она, в частности, вспомнила недавно принятую резолюцию Генассамблеи по Иерусалиму.

«Президент уже сказал, что он не собирается выделять никаких дополнительных средств или вообще прекратит выплаты до тех пор, пока палестинцы не согласятся вернуться за стол переговоров. И резолюция не способствовала прояснению ситуации. Мы пытаемся педалировать мирный процесс, но, если это не принесет результатов, президент не будет продолжать финансирование».

Во вторник в своем «Твиттере» президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал, что США «выплачивают палестинцам сотни миллионов долларов ежегодно и не получают в ответ никакой благодарности или уважения».

На данный момент США являются крупнейшим донором Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам. В 2017 году Соединенные Штаты выделили 364 миллиона долларов на нужды организации. Это около трети всех средств, предоставленных агентству в прошлом году.

Пресс-секретарь БАПОР Крис Ганнесс выразил благодарность всем странам, оказывающим поддержку агентству, и подчеркнул, что агентство будет продолжать активное сотрудничество со всеми партнерами с целью покрыть расходы организации в 2018 году.


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