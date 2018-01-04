Полиция Британии арестовала 6 неонацистов по подозрению в терроризме

Пресс-служба полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Западного Мидленда (Великобритания) сообщила о задержании шести человек, предположительно являющихся членами неонацистского движения National Action.

Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

Все задержанные заключены под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет на протяжении длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года британские власти признали National Action запрещенной организацией после того, как та приветствовала убийство политика Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс, выступавшей за сохранение членства страны в ЕС . Ряд британских военнослужащих предстал перед судом по обвинениям в связях с National Action.