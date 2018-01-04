Полиция Британии арестовала 6 неонацистов по подозрению в терроризме
Пресс-служба полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Западного Мидленда (Великобритания) сообщила о задержании шести человек, предположительно являющихся членами неонацистского движения National Action.
Об этом сообщает
Все задержанные заключены под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.
Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет на протяжении длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года британские власти признали National Action запрещенной организацией после того, как та приветствовала убийство политика Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс, выступавшей за сохранение членства страны в ЕС. Ряд британских военнослужащих предстал перед судом по обвинениям в связях с National Action.
Напомним, Джо Кокс была активной участницей кампании за сохранение членства в Евросоюзе, а также выступала за то, чтобы Британия приняла как можно больше детей сирийских беженцев. Ее убийство произошло незадолго до референдума о дальнейшем пребывании Великобритании в составе ЕС и имело широкий общественный резонанс.
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Политика
04.01.2018 08:03