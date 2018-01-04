Вершбоу выступил с критикой Зигмара Габриэля за сомнения в целесообразности вооружения Украины

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу выразил недовольство позицией министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который в среду высказал скептицизм по поводу решения США предоставить Украине летальное вооружения.

Об этом сообщает ukrainian.voanews.com.

Министр иностранных дел Германии не только выступает против того, чтобы Украина получила возможность защищать себя, но и поддерживает проект «Северный поток 2», который грозит лишить Украину миллиардов в виде платы за транзит энергоресурсов.

Как сообщали Reuters, общаясь с журналистами в Украине, Габриэль заявил, что он сомневается, что решение США предоставить Украине летальное вооружение приведет к решению конфликта на Донбассе.

Вершбоу, который работает в компании бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена (внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, международный лоббист), следующим образом прокомментировал позицию Габриэля.