Минобороны фюрера РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в Сирии
При обстреле погибли двое военных.
Минобороны РоSSии опровергло сообщения об уничтожении семи роSSийских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом там признали, что база подверглась обстрелу 31 декабря, в результате которого двое роSSийских военнослужащих погибли.
"Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи роSSийских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
О том, что 31 декабря, боевики обстреляли роSSийскую авиабазу Хмеймим, сообщила 3 января газета "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника. Как утверждали собеседники издания, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре роSSийских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Кроме того, источники рассказали, что ранения могли получить более 10 военнослужащих.
3 января, до выхода этого материала в газете, в Минобороны РФ заявили, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24, погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы, его позднее эвакуировали. Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркивали, что вертолет не обстреливали.
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