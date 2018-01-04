Минобороны фюрера РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в Сирии

При обстреле погибли двое военных.

Минобороны РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в Сирии
Фото: Минобороны РФ

Минобороны РоSSии опровергло сообщения об уничтожении семи роSSийских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом там признали, что база подверглась обстрелу 31 декабря, в результате которого двое роSSийских военнослужащих погибли.

"Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи роSSийских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

О том, что 31 декабря, боевики обстреляли роSSийскую авиабазу Хмеймим, сообщила 3 января газета "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника. Как утверждали собеседники издания, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре роSSийских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Кроме того, источники рассказали, что ранения могли получить более 10 военнослужащих.

3 января, до выхода этого материала в газете, в Минобороны РФ заявили, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24, погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы, его позднее эвакуировали. Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркивали, что вертолет не обстреливали.


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