Минобороны фюрера РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в Сирии

При обстреле погибли двое военных.

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РоSSии опровергло сообщения об уничтожении семи роSSийских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом там признали, что база подверглась обстрелу 31 декабря, в результате которого двое роSSийских военнослужащих погибли.

"Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи роSSийских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

О том, что 31 декабря, боевики обстреляли роSSийскую авиабазу Хмеймим, сообщила 3 января газета "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника. Как утверждали собеседники издания, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре роSSийских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Кроме того, источники рассказали, что ранения могли получить более 10 военнослужащих.