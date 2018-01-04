В сети показали свежие фото разрушенных окрестностей Донецка

Пользователи сети опубликовали свежие фото оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Апостроф.

На кадрах запечатлена окраина города – район взорванного боевиками так называемой «ДНР» Путиловского моста.

На фото попал взорванный боевиками еще в 2015 году путепровод, непригодный для жизни трехэтажный дом, все окна в котором забиты фанерой или клеенкой. Стоит отметить, что из четырех фото только на одном изображен прохожий. В целом же указанный район превратился в необитаемый.

Недавно в сети появилось видео дороги от Путиловского моста до Свято-Игнатьевского храма в поселке Октябрьский в районе Донецкого аэропорта.


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