В сети показали свежие фото разрушенных окрестностей Донецка
Пользователи сети опубликовали свежие фото оккупированного Донецка.
Об этом сообщает
На кадрах запечатлена окраина города – район взорванного боевиками так называемой «ДНР» Путиловского моста.
На фото попал взорванный боевиками еще в 2015 году путепровод, непригодный для жизни трехэтажный дом, все окна в котором забиты фанерой или клеенкой. Стоит отметить, что из четырех фото только на одном изображен прохожий. В целом же указанный район превратился в необитаемый.
Недавно в сети появилось видео дороги от Путиловского моста до Свято-Игнатьевского храма в поселке Октябрьский в районе Донецкого аэропорта.
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