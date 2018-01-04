РоSSия отпустила задержанного в Москве ветерана АТО
Олега Негоду удерживали несколько дней в неком учреждении.
Бывший военнослужащий Олег Негода, участвовавший в антитеррористической операции на Донбассе, вернулся в Украину после задержания в Москве.
Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на источник.
25 декабря Негода был задержан на Киевском железнодорожном вокзале в Москве через четыре минуты после выхода из поезда "Кишинев-Москва". К нему подошли два человека в штатском, показали удостоверения, которые бывший украинский военнослужащий не смог разглядеть, и предложили пройти с ними.
После этого Негоду увезли с мешком на голове в какое-то учреждение, где держали несколько дней.
"Не били, давали пищу, даже дважды давали мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким. 2 января около 10 утра, надев на глаза мешок, отвезли на вокзал, при этом вернули деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и кольцо", - приводит агентство слова своего собеседника.
На украинской границе Негода ответил на вопросы пограничников и сейчас находится дома.
Ветеран АТО готов предоставить объяснения по поводу своего задержания правоохранительным органам Украины и журналистам.
Напомним, неофициальная информация о том, что в Москве задержали киевлянина Олега Негоду, появилась 2 января. В конце 2017 он отправился в Саратов к сестре.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания Олега Негоды.
Позже Служба безопасности Украины подтвердила задержание участника АТО Олега Негоды в Москве.
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