РоSSийская авиабаза в Сирии подверглась минометному обстрелу, уничтожено 7 самолетов

РоSSийская авиабаза в Сирии подверглась минометному обстрелу, уничтожено 7 самолетов

РоSSийская авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. 

Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на дипломатические источники.

По данным издания, боевики "одной из террористических группировок" обстреляли роSSийский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.

В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день роSSийский вертолет Ми-24.

По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

Этот инциедент уже называют одним из самых серьезных за все время проведения роSSийской операции в Сирии.

"Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения роSSийской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря роSSийские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли", - пишет издание.




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