"Коммерсант" узнал об уничтожении семи роSSийских самолетов в Сирии

Официально Минобороны РФ потери не признает.

31 декабря 2017 года боевики в Сирии обстреляли роSSийскую авиабазу в Хмеймиме из минометов, в результате чего РоSSия потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Собеседники газеты добавили, что более десяти военнослужащих могли пострадать.

Издание называет это "одним из самых серьезных происшествий" за все время роSSийской операции в Сирии.

Газета пишет, что Министерство обороны РФ не комментировало произошедшее, а сообщило только о крушении вертолета Ми-24. В ведомстве заявили, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24, погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы, его позднее эвакуировали. Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркнули, что вертолет не обстреливали.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team написала в своем Telegram после выхода материала газеты, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, в CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела роSSийской базы, хотя до сих пор "фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях".

До этого, 27 декабря, роSSийское агентство "Интерфакс" и арабское AMN сообщили о том, что на роSSийскую авиабазу в Сирии была совершена ракетная атака. Установленные на Хмеймиме средства ПВО, сообщалось тогда, смогли сбить две ракеты, третья до авиабазы не долетела. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее "провокацией террористов" и рассказал об озабоченности Москвы тем, что у боевиков появляются "новые вооружения".