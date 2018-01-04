Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера
Бывший руководитель кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора Роберта Мюллера.
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Манафорт утверждает, что широкомасштабное расследование следственной группы относительно возможного сговора между кампанией Трампа и Россией выходит за рамки полномочий Мюллера.
Он также указал в иске имя заместителя главы минюста США Рода Розенстайна.
Напомним: Манафорт был помещен под домашний арест в конце октября. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича, а затем скрыл эти средства от налогообложения.
15 декабря суд согласился освободить Манафорта из-под домашнего ареста на период судебного расследования.
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04.01.2018 05:48