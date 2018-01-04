Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера

Бывший руководитель кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает Укринформ.

Манафорт утверждает, что широкомасштабное расследование следственной группы относительно возможного сговора между кампанией Трампа и Россией выходит за рамки полномочий Мюллера.

Он также указал в иске имя заместителя главы минюста США Рода Розенстайна.

Напомним: Манафорт был помещен под домашний арест в конце октября. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

15 декабря суд согласился освободить Манафорта из-под домашнего ареста на период судебного расследования.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор «Укроборонпрома» Романов подал в отставку – СМИГендиректор «Укроборонпрома» Романов подал в отставку – СМИ
Три крупных города в США подали в суд на ПентагонТри крупных города в США подали в суд на Пентагон
Чийгоз и Умеров подали иски о рассекречивании указов фюрера РФ про их помилованиеЧийгоз и Умеров подали иски о рассекречивании указов фюрера РФ про их помилование
Депутаты подали к проекту Избирательного кодекса 4 тысячи поправокДепутаты подали к проекту Избирательного кодекса 4 тысячи поправок
На дочь Трампа и его зятя подали в суд из-за финансовых махинацийНа дочь Трампа и его зятя подали в суд из-за финансовых махинаций
Розенблат подал в суд на Сытника из-за "разглашение гостайны"Розенблат подал в суд на Сытника из-за "разглашение гостайны"
Манафорта освободят из-под домашнего ареста на период судебного расследованияМанафорта освободят из-под домашнего ареста на период судебного расследования
Суд оставил Манафорта под домашним ареcтомСуд оставил Манафорта под домашним ареcтом
Курченко подал в суд на ПорошенкоКурченко подал в суд на Порошенко
Еврокомиссия подала на Венгрию в суд из-за закона об образованииЕврокомиссия подала на Венгрию в суд из-за закона об образовании
Последние новости
Подгружаем последние новости