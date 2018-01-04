Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера

Бывший руководитель кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает Укринформ .

Манафорт утверждает, что широкомасштабное расследование следственной группы относительно возможного сговора между кампанией Трампа и Россией выходит за рамки полномочий Мюллера.

Он также указал в иске имя заместителя главы минюста США Рода Розенстайна.

Напомним: Манафорт был помещен под домашний арест в конце октября. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

15 декабря суд согласился освободить Манафорта из-под домашнего ареста на период судебного расследования.